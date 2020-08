Wypadek na polu – mężczyzna wpadł pod ciągnik

Młody mężczyzna chciał wskoczyć do kabiny traktora, którym kierował ojca. Wpadł pod koła pojazdu.

Do wypadku do szło w jednym z gospodarstw w gminie Piaski, w powiecie świdnickim. 26-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala, w wyniku wypadku podczas prac polowych.



Z ustaleń policjantów wynika, że młody rolnik podbiegł do ciągnika, którym kierował jego 52-letni ojciec. Chciał wskoczyć podczas jazdy do kabiny, ale źle wymierzył, stracił równowagę i wpadł pod koła pojazdu.



Z uwago na stan poszkodowanego, na miejsce wypadku wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do szpitala w Świdniku.



Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.