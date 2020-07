Wypadek przy pracy w gospodarstwie - nastolatek w szpitalu

Do groźnego wypadku doszło przy rozładunku zwiezionego z pola ziarna.18-letni chłopak został uderzony w głowę burtą przyczepy.

Do wypadku doszło we wtorek 28 lipca po godz. 16.00 w gospodarstwie przy ulicy Młyńskiej w Czerwieńsku, w powiecie zielonogórskim (woj. lubuskie) – poinformował regionalny portal newslubuski.pl.

Młody rolnik otwierał burtę załadowanej zbożem przyczepy ciągnika. Gdy zwolnił zaczep, burta uderzyła go w głowę. Wskutek uderzenia 18-latek stracił przytomność.

Bliscy od razu wezwali pogotowie, a ratownikom udało się reanimować nastolatka. Mimo to przewieziono go do szpitala na badania i obserwację. Jak zaznacza policja, młody mężczyzna był trzeźwy.

Policja ustala okoliczności i przyczyny zdarzenia.