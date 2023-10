Do wypadku doszło przy zbiorze kukurydzy, Foto: KP PSP w Radziejowie

Do poważnego wypadku przy pracy doszło na polu kukurydzy w miejscowości Litychowo, w gminie Bytoń (woj. kujawsko-pomorskie).

Jak donosi portalwloclawek.pl, do groźnego wypadku doszło podczas zbioru kukurydzy w jednym z gospodarstw w powiedzie radziejowskim. Ucierpiał 41-letni rolnik, który z głębokimi obrażeniami kończyny trafił do szpitala.

Jak czytamy w relacji, prawa noga mężczyzny została pochwycona przez mechanizm tnący w przystawce kombajnu. Na miejscu interweniowały trzy zastępy strażaków z PSP Radziejów i OSP Bytoń oraz karetka pogotowia.

Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by uwolnić poszkodowanego. Ze wzgledu na obrażenia po 41-latka przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował go do szpitala.