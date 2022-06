Do wypadku doszło podczas pracy wózkiem widłowym, Foto: OSP Grodzisko

Urwany element wózka widłowego uderzył mężczyznę. Poszkodowany w szpitalu.

Do poważnego wypadku przy pracy doszło w minioną środę w jednym z gospodarstw w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Oderwany od maszyny element uderzył mężczyznę.

Wypadek miał miejsce w miejscowości Grodzisko. Podczas manewrowania obciążonym wózkiem widłowym, od maszyny urwał się metalowy element, który spadł z wysokości na stojącego obok człowieka. Mężczyzna doznał poważnego urazu barku.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej z PSP Strzelce Opolskie, OSP Kadłub i OSP Grodzisko. Strażacy zabezpieczyli m.in. lądowisko dla wezwano śmigłowca ratunkowego. Lekarz pogotowia, który zajął się poszkodowanym zdecydował jednak, by do szpitala przetransportować go karetką - podaje serwis strzelce360.pl.