Wypadek w gospodarstwie - rolnik w szpitalu

Przy zaczepianiu opryskiwacza ubranie rolnika wkręciło się w wałek przekaźnika mocy.

Do poważnego wypadku przy pracy doszło w pewnym gospodarstwie w gminie Józefów nad Wisłą, w powiecie opolskim (woj. lubelskie). Gdy rolnik podłączał opryskiwacz do ciągnika, jego kurtkę pochwycił wałek przekaźnika mocy. 48-letni mężczyzna trafił do szpitala.

Jak ustalili policjanci, rolnik miał szczęście, bo ciągnik pracował na wolnych obrotach. Próby uwolnienia się doprowadziły wreszcie do zatrzymania silnika maszyny. 48-latek doznał jednak poważnych obrażeń. Do szpitala został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym. Lekarze uważają, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.