Maszyna wciągnęła nogę 46-letniego pracownika zakładu w województwie lubelskim.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku przy pracy, do którego doszło w miniona sobotę w przetwórni owoców na terenie gminy Kurów, w powiecie puławskim. 46-letni pracownik doznał ciężkich obrażeń ciała.

Jak wstępnie ustalono, mężczyzna obsługiwał maszynę do rozbrylania zamrożonych owoców. Prawdopodobnie próbował przepchnąć nogą zablokowane w urządzeniu owoce i mechanizm wciągnął mu stopę.Strażacy musieli rozcinać maszynę, by wydobyć poszkodowanego. Poważnie rannego pracownika zabrał do szpitala w Lublinie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowany 46-letni pracownik to mieszkaniec gminy Końskowola. Mężczyzna był trzeźwy, podobnie jak pozostali pracujący w zakładzie.

Na miejscu wypadku czynności przeprowadzili policjanci oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy.