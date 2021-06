Wypadki z udziałem ciągników – poszkodowani traktorzyści

Tegoroczny sezon prac polowych obfituje w wypadki z udziałem ciągników rolniczych. Niektóre z nich miały tragiczny finał.

W minioną sobotę, po godzinie 19, w Dorohuczy w powiecie świdnickim (woj. lubelskie) samochód osobowy zderzył się z ciągnikiem. Jak wynika z ustaleń policjantów, traktorzysta wyjechał z pola na drogę wojewódzką, gdzie uderzył w niego osobowy subaru. Wskutek zderzenia ciągnik przewrócił się przygniatając kierującego. 27-letni traktorzysta z gminy Trawniki zginął na miejscu. 29-letni kierowca subaru był trzeźwy i wyszedł z wypadku bez obrażeń.

Tego samego dnia w zderzeniu z samochodem ciężarowym ucierpiał rolnik z miejscowości Ludwinów, w gminie Dorohusk na Lubelszczyźnie. Jak relacjonują strażacy z OSP Cyców, którzy ruszyli do akcji ratowniczej, do wypadku doszło wczesnym rankiem. Traktorzysta skręcał z drogi publicznej w lewo na posesję, gdy tymczasem rozpędzona ciężarówka jadąca za nim podjęła już manewr wyprzedzania. Doszło do zderzenia wskutek którego traktor wywrócił się. Ranny w wyniku zdarzenia rolnik trafił do szpitala. Na miejscu pracowały trzy zastępy strażaków z PSP Łęczna, OSP Cyców i OSP Świerszczów.

Kolejny traktorzysta znalazł się szpitalu, w efekcie zderzenia z samochodem osobowym na Podlasiu. Do wypadku doszło na ul. Granicznej w Szczuczynie, w powiecie grajewskim. Kierujący mercedesem nie wyhamował i staranował ciągnik z opryskiwaczem, który znalazł się w rowie. Skutki wypadku przez kilka godzin usuwali strażacy z PSP Grajewo i OSP Szczuczyn.

We wszystkich przypadkach policja bada okoliczności i przyczyny zdarzeń drogowych.