Wyrok dla myśliwego za śmiertelne postrzelenie chłopca

Wyrok 6 lat bezwzględnego pozbawienia wolności i nakaz zapłaty 25 tysięcy złotych nawiązki usłyszał były myśliwy Dariusz Ch., który w trakcie polowania w gminie Opole Lubelskie śmiertelnie postrzelił 16-letniego chłopca.

Sąd Okręgowy w Lublinie ogłosił wyrok w głośnej sprawie, dotyczącej śmiertelnego postrzału 16-latka z Kazachstanu przez myśliwego i byłego policjanta Dariusza Ch. Oskarżony został uznany winnym nieumyślnego spowodowania śmierci i nieudzielenia pomocy ofierze, za co został skazany na karę 6 lat więzienia. Ma również zapłacić 25 tys. zł zadośćuczynienia babci chłopca.

Do tragicznego zdarzenia doszło przed 2 laty na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Kluczkowicach. Był listopadowy wieczór, gdy kilku chłopców z Kazachstanu przebywających na szkolnej wymianie, wyszło z internatu na spacer i postanowiło narwać jabłek w szkolnym sadzie. Dariusz Ch. ze znajomym – Marcinem B. w tym samym czasie zaczaili się w pobliżu sadu, by zapolować na dziki. Dariusz Ch. myśląc, że strzela do zwierzęcia postrzelił 16-letniego chłopca. Obaj mężczyźni po fakcie uciekli, nie udzielając pomocy nastolatkowi, który zmarł wskutek odniesionych obrażeń.

Prokuratura postawiła Dariuszowi Ch. zarzuty dotyczące zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Sąd po rozpoznaniu sprawy zmienił jednak kwalifikacje czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Dariusz Ch. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Marcina B. oskarżono o nieudzielenie pomocy chłopcu i poplecznictwo. Sąd skazał go na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Wyroki nie są jeszcze prawomocne.