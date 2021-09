Wytruli pszczoły w pasiece

Nieznani sprawcy otruli 21 rodzin pszczelich w pasiece pod Gostyniem w Wielkopolsce.

Policja szuka sprawców, którzy w pasiece w Tworzymirkach w gminie Gostyń spowodowali straty oszacowane na 44 tysiące złotych.

Do przestępstwa doszło w sobotę 11 września br. Zwyrodnialcy wlewając do uli nieznany jeszcze środek chemiczny wytruli 21 rodzin pszczelich, a 4 ule zniszczyli zalepiając je pianką montażową. Wskutek działania sprawców w pasiece zmarło około 420 tysięcy pszczół.

Gostyńcy policjanci zaapelowali o pomoc do wszelkich osób, które mogłyby pomóc w znalezieniu winnych. Na dziś nie wiadomo, co było motywem ich działania. Wiadomo natomiast, że grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności za uszkodzenie mienia.