Wywrócił się ciągnik z furmanką drewna

Pijany traktorzysta stracił panowanie nad traktorem i wjechał do rowu.

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 53-letni mężczyzna, który spowodował kolizję kierując ciągnikiem z doczepionym wozem, wyładowanym drewnem.

Do zdarzenia doszło we wsi Nowe Budy, w gminie Brańszczyk w powiecie wyszkowskim na Mazowszu. Pijany traktorzysta stracił panowanie nad kierownicą i zjechał ciągnikiem z drogi. Ciągnik wywrócił w rowie, ale traktorzysta wyszedł z kraksy cało.

Choć mężczyzna mógł mówić o szczęściu, bo nie został ranny, grożą mu teraz poważne konsekwencje. Policjanci ustalili bowiem, że nie tylko „wsiadł za kółko” pod wpływem alkoholu, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Prawo jazdy zostało mu wcześniej zatrzymane za inne wykroczenia.

Jakby tego było mało, ciągnik rolniczy, którym poruszał się mężczyzna nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC. Policjanci sporządzili więc dokumentację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Mieszkaniec gminy Brańszczyk musi liczyć się z odpowiedzialnością prawną, jak i finansową.

Przy okazji Policja przypomina, że kierowanie w stanie nietrzeźwości to jedno z największych przestępstw drogowych, za co kodeks karny przewiduje do 2 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz kierowania pojazdami na okres nie krótszy niż 3 lata. Ponadto sąd obowiązkowo orzeka świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych w przypadku osoby, która po raz pierwszy prowadziła w stanie nietrzeźwości, oraz nie mniejszej, niż 10 tys. złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem pod wpływem alkoholu.