Wywrócił się opryskiwacz - wyciekły herbicydy

Doczepiony do ciągnika opryskiwacz wywrócił się, gdy traktorzysta wyjeżdżał ze stacji paliw. Doszło do wycieku środków chwastobójczych.

Do groźnej kolizji z udziałem ciągnika rolniczego z doczepionym opryskiwaczem doszło w Gościnie, w powiecie kołobrzeskim, w województwie zachodniopomorskim. Jak poinformowała jednostka OSP w Gościcie, przy wyjeździe ze stacji paliw na łuku drogi, opryskiwacz wywrócił się na bok i doszło do wycieku środka chwastobójczego ze zbiornika. Substancja do oprysku roślin rozlała się na plac przy stacji paliw i ściekała do studzienki kanalizacji deszczowej.

W usuwaniu skutków kolizji i neutralizacji zagrożenia brały udział dwa zastępy strażaków z OSP Gościno i Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu z grupą ratownictwa chemicznego, oraz policjanci i pracownicy WIOŚ z Koszalina.

Jak donosi portal gp24.pl, strażacy postawili opryskiwacz na koła, po czym zneutralizowali wyciek na placu i wypompowali herbicydy z separatorów. W opinii inspektora ochrony środowiska niebezpieczeństwo skażenia zostało zażegnane.