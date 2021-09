Zbliża się jedno z najważniejszych i największych wydarzeń branży rolniczej: Międzynarodowa Wystawa Rolnicza Agro Show 2021. Po rocznej, spowodowanej pandemią, przerwie ta jedna z największych imprez wystawowych w Europie wraca z przytupem i nową energią. Organizator, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, przygotował sprawdzone już w poprzednich edycjach atrakcje oraz nowości. Trzy wrześniowe dni w Bednarach zapowiadają się bardzo ciekawie.

Za nami trudny czas i nikt nie przypuszczał, że żegnając się w roku 2019 na kolejną edycję wystawy przyjdzie nam czekać aż 2 lata. XXII edycja wystawy AGRO SHOW będzie pierwszą od niemal dwóch lat imprezą rolniczą w naszym kraju. Ponownie spotkamy się w miejscu dobrze znanym stałym bywalcom AGRO SHOW - na lotnisku w Bednarach, nieopodal Poznania.

Tegoroczne AGRO SHOW potrwa trzy dni. Formuła otwartej wystawy sprawdza się od lat, bo daje doskonałe możliwości prezentacji każdemu wystawcy. A tych, jak w poprzednich latach, będzie kilkuset. Wśród nich najważniejsi gracze rynku maszyn i urządzeń rolniczych, środków produkcji i wyposażenia gospodarstw. Pojawi się kilkudziesięciu wystawców z zagranicy: m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, Ukrainy, Finlandii, Włoch, czy Skandynawii. Firmy przyjeżdżają do Bednar, bo AGRO SHOW, organizowane wczesną jesienią, w krótkiej przerwie między najważniejszymi pracami polowymi, jest świetną okazją do prezentacji przede wszystkim nowinek technicznych i technologicznych. Kolejny raz, dzięki obecności najistotniejszych krajowych i zagranicznych firm działających w branży rolnej, rolnicy będą mieli możliwość w jednym miejscu zobaczyć i porównać oferty różnych producentów i zaplanować przyszłe inwestycje w swoich gospodarstwach.

Wystawa AGRO SHOW to nie tylko stoiska firm, to również imprezy i wydarzenia towarzyszące, których w tym roku nie zabraknie. Już w piątek odbędzie się finał konkursu Mechanik na Medal, który od lat organizowany jest przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Biorą w nim udział pracownicy, którzy na co dzień zajmują się naprawą i serwisem maszyn. W tym roku w finale zmierzą się pracownicy z trzech zakładów: Reitech Sp. z o.o., Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie Spółka z o.o. oraz firmy CONTRACTUS AGRO Sp. z o.o.

Organizator, kontynuując tradycję, zadbał by AGRO SHOW nie było jedynie komercyjną imprezą wystawienniczą, ale miało szerszą formułę i walor edukacyjny. Dlatego też w sobotę i niedzielę będzie można wziąć udział w seminariach i wykładach. A będą to m.in. wykłady nt. wykorzystania nawigacji satelitarnej w rolnictwie precyzyjnym, wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych czy wdrażaniu innowacji w sektorze rolno-spożywczym.

Jak podczas każdej edycji codziennie od godziny 11:00 odbywać się będą pokazy maszyn podczas pracy. W tym roku tak jak w poprzedniej edycji rolnicy będą mogli obserwować pokazy w komfortowych warunkach na specjalnie przygotowanych trybunach. Na polu pokazowym będzie również umieszczony telebim. Wychodząc naprzeciw potrzebom, organizator wystawy zaplanował, że w tym roku pokazy poświęcone będę tematyce związanej z zielonym ładem. Dlatego rolnicy będą mogli zobaczyć maszyny przeznaczone do mechanicznego zwalczania chwastów oraz maszyny do nawożenia organicznego. Maszyny prezentowane będą również na pasie startowym.

Tegoroczne AGRO SHOW odbywać się będzie w specyficznych warunkach. Przy każdym wejściu zamieszczone będą informacje dotyczące zaleceń związanych z pandemią. Wszyscy uczestnicy wystawy proszeni będą o zachowanie dystansu, dezynfekcję i noszenie maseczek w miejscach gdzie będzie to niezbędne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynym obostrzeniem dotyczącym organizacji wystawy jest limit 1 osoby na 10m2 powierzchni. Dzięki temu, że AGRO SHOW odbywa się na powietrzu na bardzo dużej przestrzeni, zachowanie tego rygoru nie będzie problemem i dla zwiedzających właściwie nic się nie zmieni. Na tegorocznej wystawie AGRO SHOW rolnicy będą mogli czuć się tak jak na poprzednich edycjach.

Dla chętnych zorganizowany będzie punkt szczepień przeciw COVID-19, gdzie będzie można zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.

Wstęp na wystawę o raz parkingi tradycyjnie będą bezpłatne. Organizator, jak zawsze, przygotował program dofinansowanie przyjazdów grupowych. Informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej www.agroshow.pl.

Nowością tegorocznej wystawy będzie to, że plany wystawy oraz katalog dostępny będzie tylko w formie online. Już teraz dostępna jest aplikacja AGRO SHOW, która można pobrać za darmo ze sklepu Google Play i App Store. W niej dostępne będą katalog i plan, a także wiele innych informacji dotyczących wydarzenia. Więcej informacji dostępnych jest równie na stronie www.agroshow.pl oraz na FB i insatgramie.