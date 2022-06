We wtorek 21 czerwca o godz. 9.00 rozpoczyna się kolejna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Młodych Hodowców

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na XXVIII Regionalną Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz IX Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych, które odbędą się 25-26 czerwca 2022 roku. To wyjątkowe i niewątpliwie cieszące się ogromną popularnością wydarzenie dedykowane sektorowi rolniczemu.





Dwudniowa wystawa to promocja polskiego rolnictwa, podczas której wystawcy prezentują dorobek hodowlany i dobre praktyki z zakresu rolnictwa. Zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania technologiczne, bogata oferta handlowa, maszyny i urządzenia rolnicze. W ostatni weekend czerwca Agroarena w Szepietowie gości rolników krajowych i zagranicznych przedstawicieli agrobiznesu.

Wydarzenie wyróżnia się wysoką frekwencja zwiedzających, rekordową liczbą wystawców i doskonałą atmosferą. Wystawa Zwierząt Hodowlanych ma na celu ocenę i propagowanie osiągnięć hodowlanych, wyłaniając tym samym najpiękniejsze okazy zwierząt gospodarskich. Podczas Wystawy nie zabraknie również stoisk z rękodziełem i lokalną żywnością, konkursów i występów zespołów ludowych. Rodziny będą mogły spędzić miło czas w strefie dla dzieci – MAGIA dzieciom! Pod fachowym okiem instruktorów, w rytm muzyki poprowadzone zostaną zajęcia animacyjne, a to tylko kilka z atrakcji przygotowanych na ostatni weekend czerwca.

Wystawie Zwierząt Hodowlanych towarzyszą Dni z Doradztwem Rolniczym, które są okazją do skorzystania z kompleksowej oferty doradczej. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość zapoznania się z dostępnością środków pomocowych i innowacyjnych rozwiązań w prężnie rozwijającej się strefie agro, co da szansę poczynienia trafnych inwestycji gospodarczych. Wydarzenie jest transferem wiedzy między rolnikami, doradcami, wystawcami, przedstawicielami świata nauki oraz instytucjami wspierającymi rolnictwo.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w XXVIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym oraz IX Ogólnopolską Wystawę Królików Rasowych.

Ogólnopolska Szkoła Młodych Hodowców

We wtorek 21 czerwca o godz. 9.00 rozpoczyna się kolejna edycja Ogólnopolskiej Szkoły Młodych Hodowców. Dla jej uczestników to czas wytężonej nauki, zdobywania praktycznych umiejętności oraz zmagań konkursowych. Już po raz kolejny na terenach wystawowych Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka RO Wschód organizuje szkołę, na której można nauczyć się przygotowania bydła do wystawy, współpracy oraz pokonywania barier. Cztery dni przed XXVIII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, młodzi adepci sztuki fitterskiej z województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego będą nabywali wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu żywienia, pielęgnacji, mycia, strzyżenia i oprowadzania bydła. Uczniowie szkoły zostaną podzieleni na 5 grup i otrzymają pod opiekę jałówki, wypożyczone przez podlaskich hodowców. SZKOŁĘ po raz drugi poprowadzi Radosław Słupikowski, wspierany przez pracowników Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Efekty pracy szkolących się fitterów zostaną poddane ocenie na szepietowskim ringu w piątek 24 czerwca o godz. 15.00. Młodzi hodowcy będą rywalizować o następujące tytuły:

Najlepiej strzyżący JUNIOR

Najlepiej strzyżący SENIOR

Najlepiej oprowadzający JUNIOR

Najlepiej oprowadzający SENIOR

Najlepszy z najlepszych

Najlepiej współpracująca grupa

Uczestnicy Szkoły to prawdziwi pasjonaci hodowli bydła mlecznego. Są wśród nich m.in. zwycięscy dwóch ostatnich edycji, więc poziom będzie na pewno bardzo wysoki, a rywalizacja o tytuły najlepszych emocjonująca.

Zachęcam do obserwowania na bieżąco postępów w nauce Naszych uczniów oraz kibicowania podczas piątkowego konkursu i niedzielnego pokazu.