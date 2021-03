Z bagnetem w ręku zaatakował pracujących w lesie

Wymachując bagnetem, zażądał pieniędzy od dwóch braci pracujących w lesie przy wycince drzew.

Na tymczasowy areszt sąd skazał sprawcę rozboju, do którego doszło w lesie koło miejscowości Dubie w gminie Szczerców, w powiecie bełchatowskim. Policjantów wezwali tam dwaj bracia, którzy pracowali akurat przy wycince drzew.

Jak ustalili śledczy, pracujących mężczyzn zaskoczył nieznany im mężczyzna, który grożąc bagnetem zażądał od nich pieniędzy. Oni jednak pieniędzy przy sobie nie mieli. Wówczas napastnik wbił bagnet w oponę ciągnika, którym bracia przyjechali, i uciekł z miejsca zdarzenia.

Dzięki dokładnemu rysopisowi, policjanci szybko namierzyli i zatrzymali sprawcę, gdy ten robił zakupy w pobliskim sklepie we wsi Dubie. Przy zatrzymanym znaleziono pasujący do opisu bagnet. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że 29-latek był pijany - miał pond półtora promila alkoholu w organizmie.

Po wytrzeźwieniu sprawca usłyszał zarzuty usiłowania rozboju i gróźb karalnych. Decyzją sądu agresor trafił do aresztu. "Rozbój przy użyciu niebezpiecznego narzędzia to przestępstwo zagrożone karą do 15 lat pozbawienia wolności. Groźby karalne to czyn zagrożony karą do 2 lat więzienia" - informuje policja.