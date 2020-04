Z dymem poszły trzy stodoły

Drewniana stodoła spłonęła w gminie Iłża na Mazowszu. Z dwoma podobnymi pożarami walczyli straży z powiatu tomaszowskiego, w województwie łódzkim.

Wszystkie trzy pożary miały miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. W akcji gaśniczej w miejscowości Błaziny, w gminie Iłża uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej z jednostek zawodowych i ochotniczych w powiecie radomskim. W ogniu tuż po północy stanął dach drewnianej stodoły.

Jak donosi Echo Dnia, pożar błyskawicznie objął cały budynek, tymczasem w jego wnętrzu składowane było m.in. drewno opałowe. Akcja gaśnicza trwała ponad trzy godziny. Budynek w znacznej części spłonął. Nadwątlona ogniem konstrukcję strażacy musieli rozebrać. Nie jest jeszcze znana przyczyna pojawienia się ognia. Straty oszacowane zostały na około 20 tysięcy złotych.

Tej samej nocy płonęła drewniana stodoła wypełniona słomą, w jednym z gospodarstw w Chrustach Starych, w gminie Rokiciny (woj. łódzkie). Do akcji gaśniczej zadysponowanych zostało aż 18 zastępów straży pożarnej z powiatu tomaszowskiego (woj. łódzkie). Działania trwały do rana. Stodoła spłonęła, a straty są szacowane. Pożar to w opinii biegłego pożarnika dzieło podpalacza, którego ściga teraz policja.

Nad ranem w płomieniach stanął jeszcze murowany budynek gospodarczy w Gutkowie, w gminie Będków, w tym samym powiecie tomaszowskim. W budynku znajdowały się zarówno zapasy słomy, jak też zwierzęta hodowlane, maszyny rolnicze, ciągnik i samochód osobowy.

Niestety, jak donoszą na swoim profilu fejsbukowym strażacy z OSP Ujazd, jedna osoba została w pożarze poszkodowana. To właściciel gospodarstwa, który jeszcze przed przybyciem strażaków chciał ewakuować spłoszone bydło i został przez nie poturbowany. Rolnik trafił do szpitala.

Strażakom udało się wyprowadzić z płonącego budynku zwierzęta. Nie udało się już jednak ocalić maszyn ani pojazdów. Budynek również spłonął doszczętnie. Wstępnie straty oszacowano na 230 tys. zł. Przyczyna pożaru było prawdopodobnie zwarcie w instalacji elektrycznej.