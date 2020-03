Z powodu koronawirusa Europejskie Forum Rolnicze pod znakiem zapytania

W dniach 20-21 marca br. w Jasionce k/Rzeszowa miało się odbyć Europejskie Forum Rolnicze, organizowane już po raz trzeci przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, ale przez epidemię koronawirusa – nie wiadomo, czy się odbędzie.

- Nie tając naszych obaw związanych z epidemią koronawirusa trochę boimy się, że może nam to utrudnić tegoroczną organizację Forum. Nie mamy tak dobrych humorów, jak mogłoby to się wydawać z uwagi na jubileusz 30-lecia działalności Fundacji i przygotowania Forum, które są na ostatniej prostej, bo to co może się zdarzyć jest zupełnie niezależne od nas i rzeczywiście spędza nam sen z powiek – powiedział na spotkaniu z dziennikarzami Artur Balazs, Prezes Kapituły FEFRWP, organizatora konferencji w Jasionce.

Forum uważa się za jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczące przyszłości polskiej wsi i aktualnych problemów obszarów wiejskich. Biorą w nim udział goście ze świata międzynarodowej polityki, rolnictwa i rozwoju wsi, w tym m.in. komisarze Unii Europejskiej, premierzy i ministrowie polskiego rządu, przedstawiciele resortów zajmujących się rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich innych państw UE, a także samorządowcy, urzędnicy, przedstawiciele organizacji branżowych i rolniczych, a także naukowcy.

Wydarzenie co roku gromadzi blisko 3000 uczestników – wystawców, rolników, producentów rolnych, przedstawicieli organizacji branżowych i delegacji zagranicznych oraz firm z sektora rolno-spożywczego.