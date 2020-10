Zaginiony gospodarz znaleziony martwy

Policja bada okoliczności śmierci mężczyzny, którego zaginięcie zgłosiła w ubiegłym tygodniu rodzina.

81-letni mieszkaniec wsi Skowronki w gminie Belsk Duzy zaginął w miniona sobotę. Bliscy, gdy poszukiwania nie przyniosły skutku zawiadomiły policję.

Policjanci i strażacy przez dwa dni szukały zaginionego. Niestety, finał tych poszukiwań był tragiczny. Ciało 81-latka znaleziono w pobliskim sadzie w poniedziałek rano – donosi lokalny serwis jabłonka.info.



Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Grójcu, na miejscu przeprowadzono czynności z udziałem technika kryminalistyki. Nie stwierdzono, by do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Przyczyny jego śmierci ma jednak ustalić sekcja zwłok. Jak donosi lokalny portal, zmarły to były, wieloletni sołtys Skowronek.