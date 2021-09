Zamiast grzybów znalazł boa dusiciela

Amator grzybobrania znalazł w lesie na Dolnym Śląsku egzotycznego węża.

Nietypową interwencję przeprowadzić musieli w niedzielę policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Górze na Dolnym Śląsku. Ewakuowali z lasu egzotycznego węża.

Na boa dusiciela natknął się w lesie koło miejscowości Załęcze pewien mieszkaniec powiatu rawickiego, który wybrał się tam na grzybobranie. Od razu rozpoznał, że nie jest to rodzimy gatunek fauny i powiadomił o fakcie policjantów.

"Zaskoczeniem dla wszystkich było to, że na „spacer” do lasu wybrał się boa dusiciel." - przyznają funkcjonariusze z góreckiej komendy. Policjanci powiadomili Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do czasu znalezienia stałego lokum dla zwierzaka, wąż trafił pod opiekę emerytowanego policjanta, który prowadzi w okolicy sklep zoologiczny.

Policjanci usiłują teraz wyjaśnić, skąd boa dusiciel wziął się w polskim lesie i kto jest jego właścicielem.