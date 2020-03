Zamojskie Zakłady Zbożowe trzecim magazynem autoryzowanym na Platformie Żywnościowej

Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. jako trzeci w kolejności magazyn dołączyły do Systemu Magazynów Autoryzowanych funkcjonujących na Platformie Żywnościowej.

Obok PZZ w Stoisławiu oraz Elewatora w Jabłowie mogą więc już handlować - za pośrednictwem biur maklerskich - pszenicą.

Dziś można to było zrobić pierwszy raz - bowiem to 11 marca właśnie oficjalnie ruszyła sprzedaż na TGE S.A. - odpowiedzialnej za uruchomienie Platformy - ale do żadnej transakcji nie doszło. Jak już o tym pisaliśmy wczoraj - żaden z domów maklerskich nie zdążył dokończyć formalności do środowego otwarcia.

- Przewidywaliśmy taką sytuację i spokojnie do niej podchodzimy. Potrzebny jest czas, aby wszystkie elementy tego systemu zadziałały jak potrzeba. Wszyscy się go uczymy od początku. Myślę, że z każdą kolejną sesją będzie lepiej - uspokajał w rozmowie z dziennikarką farmer.pl Jacek Ostas z Biura Strategii i Projektów Towarowej Giełdy Energii S.A.

Handel zbożem będzie się odbywał na Platformie co środa w godzinach 8-13. Przebieg sesji będzie widoczny tylko dla członków giełdy, natomiast po godzinie 13, pod adresem: https://www.tge.pl/rtrs będzie się pojawiała informacja o jej wynikach.