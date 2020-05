Zarekwirowano tony bezakcyzowego tytoniu

Prawie 6 ton suszu tytoniowego ujawnili w Zielonej Górze funkcjonariusze Straży Granicznej i KAS. Policjanci z Gubina udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad tony nielegalnego tytoniu.

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Tuplicach i lubuskiej KAS skontrolowali tira na jednym zielonogórskich parkingów. Jak relacjonują pogranicznicy, 58-letni kierowca pojazdu był zaniepokojony i często mylił się w zeznaniach. Wątpliwości wzbudziły także dokumenty, które mężczyzna przedstawił do kontroli.



„Po otwarciu tira okazało się, że w środku jest prawie 6 ton suszu tytoniowego, zapakowanego na 19 palet. Według kserokopii dokumentów, jakimi dysponował kierowca, tytoń przyjechał do Polski z Belgii i miał rzekomo być dostarczony na Litwę. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika jednak, że w rzeczywistości ujawniony towar miał trafić na polski rynek.” – czytamy w komunikacie Komendy Głównej Straży Granicznej.



Jak się również okazało, kierowca nie zgłosił transportu w systemie SENT, za co ukarany został mandatem w wysokości 7,5 tysiąca złotych. Za uchylanie się od płacenia podatku akcyzowego grozi mu kara wysokiej grzywny, kara pozbawienia wolności do 2 lat lub obie te kary łącznie. Nielegalny tytoń został zabezpieczony. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Policjanci z Gubina, również w woj. lubuskim, udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad 1 tony nielegalnego tytoniu. Według szacunków, Skarb Państwa po wprowadzeniu towaru na rynek poniósłby z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego blisko 700 tys. złotych. Do sprawy zatrzymano czterech mężczyzn, podejrzewanych o sprowadzanie na terytorium kraju nielegalnego tytoniu.

Wszystko zaczęło się od zatrzymania do kontroli dwóch busów. Okazało się, że przestrzeżeń ładunkowa jednego z nich wypełniona jest kartonami z liśćmi tytoniu, a w drugim widoczne były palety oraz pozostałości po suszu tytoniu. Oba pojazdy wraz z ładunkiem zostały zatrzymane. Łącznie kryminalni zabezpieczyli ponad 1200 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy.

W wyniku dalszych czynności mundurowi w jednym z samochodów ujawnili marihuanę i amfetaminę. Narkotyki były własnością 30-letniego mieszkańca woj. wielkopolskiego. Środki odurzające policjanci znaleźli również przy 24-latku. Trzech mieszkańców woj. dolnośląskiego i mieszkaniec woj. wielkopolskiego zostali zatrzymani do wyjaśnienia.

W Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim 30 i 46-latek usłyszeli zarzut wprowadzenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w postaci liści tytoniu bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy, oraz bez ujawnienia właściwemu organowi podatkowemu, uchylając się w ten sposób od opodatkowaniu VAT. 20 i 24- latkowi postawiono zarzuty nabycia od ustalonych osób nielegalnego tytoniu. Ponadto 30 i 24-latek odpowiedzą także za posiadanie narkotyków. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym przestępstwa te zagrożone są karą grzywny do 720 stawek dziennych oraz do 3 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.