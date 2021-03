Zarzuty za wycięcie cudzych brzóz

Złodzieje wycięli 25 drzew na prywatnej działce i zdążyli sprzedać drewno.

Właściciele leśnej działki w gminie Kąkolewnica w powiecie radzyńskim (woj. lubelskie) zauważyli, że ktoś wyciął na niej 25 brzóz. Kradzież zgłosili na komisariacie i swoją stratę wycenili na kwotę 5 tysięcy złotych.

Radzyńscy policjanci szybko ustalili, że sprawcami jest dwóch mężczyzn w wieki 40 i 49 lat. Obaj zamieszkują na terenie gminy Kąkolewnica. Okazało się, że zdążyli oni już pociąć skradzione brzozy, a część drewna została sprzedana mieszkańcowi powiatu łukowskiego.

Sprawcy kradzieży zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Tam usłyszeli zarzuty i przyznali się do winy. Nielegalny wyręb drzew i kradzież drewna z lasu zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.