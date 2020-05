Zasnął kosząc łąkę i wjechał w ogrodzenie sąsiada

Ponad 2 promile w organizmie miał traktorzysta, który wjechał w ogrodzenie prywatnej posesji. Gdy przyjechała policja, drzemał za kierownicą.

O zdarzeniu donosi Komenda Powiatowa Policji w Krośnie na Podkarpaciu. Miało ono miejsce 4 maja we wsi Chlebna, w gminie Jedlicze. Dyżurny na komisariacie odebrał zgłoszenie od mieszkańca, który twierdził, że jakiś traktor staranował mu ogrodzenie.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, zastali ciągnik wciąż stojący na płocie, a kierowca w jego kabinie drzemał sobie w najlepsze. Okazało się, że mężczyzna nie posiadał żadnych uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Tymczasem badanie alkomatem wykazało, że ma w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Jak ustalili policjanci, nietrzeźwy traktorzysta to 22-letni sąsiad poszkodowanego właściciela posesji. Przyjechał, by skosić trawę na swoim gruncie, ale w trakcie tej pracy zmorzył go sen i wjechał traktorem w ogrodzenie sąsiedniej posesji.

O losie 22-latka zdecyduje teraz sąd.