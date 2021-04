Zatrudniał Ukraińców w nieistniejącym sadzie

Przedsiębiorca z Radomia miał zatrudniać cudzoziemców przy zbiorze owoców, tymczasem nie dysponował żadnym sadem.

Funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali pewna radomska firmę pod kątem legalności zatrudniania cudzoziemców. 28-letni właściciel deklarował chęć zatrudnienia cudzoziemców w charakterze pracowników sezonowych przy zbiorze, sortowaniu i woskowaniu owoców. Jak się jednak okazało, jego firma zajmowała się działalnością edukacyjno – sportową i żadnymi sadami ani owocami nie dysponowała.



Jak ustalili funkcjonariusze SG, przedsiębiorca wnioskując do urzędów o wystawienie zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy, nie miał najmniejszego zamiaru ich zatrudniać. Zebrana w sprawie dokumentacja wykazała, że 28-latek zawnioskował do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu o wpisanie do ewidencji 283 wniosków w sprawie pracy sezonowej. Na ich podstawie wystawiono 282 zaświadczenia o wpisie wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji 41 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.



W 39 oświadczeniach radomski przedsiębiorca nie dopełnił formalności, czym naruszył przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Za popełnione wykroczenie biznesmen został ukarany grzywną w wysokości 2 tys. złotych.