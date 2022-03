Zatrzymali oszusta, który wyłudzał zaliczki na sprzęt rolniczy

Policjanci ujęli poszukiwanego, który próbował uniknąć kary więzienia za oszustwa przy sprzedaży sprzętu rolniczego.

Policjanci ujęli 38-letniego mieszkańca powiatu radziejowskiego w woj. kujawsko-pomorskim, który uchylał się od odbycia kary za oszustwa gospodarcze. Mężczyzna wyłudzał zaliczki na poczet wyprodukowania sprzętu rolniczego, którego nigdy zamawiającym rolnikom nie dostarczył.

Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał nieuczciwego przedsiębiorcę na 2 lata więzienia, ale skazany nie stawił się do zakładu karnego. Wydano za nim listy gończe. Jak podaje serwis wloclawek.naszemiasto.pl, 38-latek uciekł do Niemiec. Przeliczył się jednak sądząc po kilku miesiącach, że sprawa ucichła na tyle, że może bezpiecznie odwiedzić stare kąty. Wpadł w ręce policjantów, gdy tylko przyjechał do kraju.

Dzięki policjantom z Radziejowa poszukiwany trafił już do zakładu karnego, gdzie odsiedzi zasądzoną karę.