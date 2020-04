Zatrzymani za włamanie do cukrowni w Malborku

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie kradzieży z włamaniem do budynku gospodarczego na terenie malborskiej cukrowni.

Jak poinformowała pomorska komenda wojewódzka, łupem sprawców padły elektronarzędzia o wartości ponad 18 tys. złotych. Policjanci zatrzymali włamywaczy i odzyskali w całości skradziony towar.



Sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy powiatu malborskiego w wieku 31 i 32 lat. W mieszkaniu jednego z podejrzanych funkcjonariusze znaleźli większość skradzionych elektronarzędzi. Resztę sprzętu odzyskali po sprawdzeniu okolicznych lombardów.



Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Wczoraj obaj usłyszeli zarzuty. Przyznali się do zarzucanych przestępstw. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.