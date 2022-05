Mężczyzna miał przyjmować łapówki za poświadczanie nieprawdy w dokumentach.

Policjanci z wydziału do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi prowadzą pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty śledztwo, dotyczące działalności pewnego diagnosty, uprawnionego do dokonywania przeglądów technicznych opryskiwaczy rolniczych.

Podejrzany diagnosta to 31-letni mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, który został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty obejmujące kilkadziesiąt czynów zabronionych. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia aresztował go na okres trzech miesięcy. Specjaliście grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Prowadzone w tej sprawie od stycznia 2021r. śledztwo ma wciąż charakter rozwojowy – zastrzega Policja w wydanym komunikacie. Diagnoście zarzucono, że w okresie od kwietnia 2014 roku do maja 2018 roku poświadczał nieprawdę w dokumentacji okresowych badań sprawności technicznej sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. Za zaświadczenia bez przeprowadzania badań miał pobierać łapówki w kwocie od 80 do 120 złotych. Podejrzany działał na terenie prawie całego województwa łódzkiego.

„Policjanci ustalili dane rolników, którym zatrzymany przeprowadzał badanie sprawności technicznej opryskiwaczy. Przesłuchano w charakterze świadków ponad 760 właścicieli sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin. Funkcjonariusze zabezpieczyli też od rolników protokoły badań technicznych opryskiwaczy. Część osób potwierdziła, że zatrzymany przez policjantów diagnosta dokonywał wpisu o pozytywnym wyniku okresowego badania wskazanego opryskiwacza, choć w rzeczywistości wcale badań nie przeprowadzał” – czytamy w policyjnej informacji.