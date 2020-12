Zatrzymany tir z transportem zwierząt

Kierowca nie miał prawa jazdy, a ciężarówka przeglądu i sprawnego tachografu pracy. Transport wstrzymano.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego z Wrocławia zatrzymali tira do rutynowej kontroli na drodze krajowej nr 3 w Jeleniej Górze. Okazało się, że ciężarówka przewozi kozy z Dolnego Śląska do Małopolski. Niestety, ze wzgledu na długą listę poważnych naruszeń transport wstrzymano.

Otóż po zatrzymaniu pojazdu do kontroli, jeden z kierujących opuścił pojazd, a drugi przesiadł się na miejsce kierowcy. Ta zamiana została jednak zauważona przez kontrolującego inspektora. W efekcie sprawdzenia dokumentów kierowców wyszło na jaw, dlaczego mężczyźni próbowali zamienić się miejscami. Kierujący ciężarówką w chwili zatrzymania posiadał tylko prawo jazdy kategorii B.



To nie było jedyne stwierdzone wykroczenie. Pojazd, którym przewożono kozy nie został bowiem dopuszczony do transportu zwierząt, a od ponad miesiąca nie miał również aktualnych badań technicznych. Poza tym kierowcy nie rejestrowali czasu pracy, oraz nie posiadali uprawnień do przewozu zwierząt.

W związku z naruszeniami dalszy transport zwierząt kontrolowanym pojazdem nie był możliwy. Na miejsce wezwano Powiatowego Lekarza Weterynarii, który sprawdził stan kóz i nadzorował ich przeładunek do innej ciężarówki, podstawionej przez przewoźnika. Kontrolowany pojazd pojechał zaś dalej na lawecie.

Obu kierowców ciężarówki ukarano mandatami. Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia kary pieniężnej.