Zderzyły się dwa wozy strażackie jadące do pożaru

Samochód strażacki jadący do pożaru uderzył w inny wóz gaśniczy, który dojechał na miejsce wcześniej. Kierowca nietrzeźwy.

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę 19 stycznia br. po godz. 23 w Karłowicach Wielkich koło Otmuchowa (woj. opolskie). Strażaków wezwano tam do gaszenia pożaru budynku wielorodzinnego, który powstał wskutek zwarcia instalacji elektrycznej.



Jak poinformował portal NaszeMiastoNysa.pl, kierowca wozu gaśniczego marki steyer z OSP Nowaki, na śliskiej nawierzchni nie zapanował nad kierownicą i zderzył się z zaparkowanym na miejscu akcji samochodem pożarniczym MAN, przysłanym z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.



Jak się okazało przy okazji rutynowych czynności policji, kierujący wozem ochotnik był nietrzeźwy. 30-letni kierowca z Nowaków miał w organizmie 0,5 promila alkoholu. Pozostali druhowie z zastępu ochotników byli trzeźwi. KPP w Nysie prowadzi postepowanie w tej sprawie.



Strat powstałych w wyniku kolizji nie podano. Nie wiadomo jeszcze również, jakie konsekwencje czekają druha-kierowcę. Wiadomo natomiast, że do nocnego pożaru w Karłowicach pojechało 5 młodych ochotników z OSP Nowaki. Tylko jeden z nich miał jednak uprawnienia kierowcy. Teraz je stracił.



Samochód gaśniczy MAN z Nysy został wycofany z eksploatacji i nie wiadomo, ile będzie kosztować jego naprawa – poinformował lokalny portal. Steyer z OSP wrócił na swoich kołach do jednostki, ale też czeka go naprawa i póki co musiał go zastąpić starszy wóz.