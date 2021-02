Zima nie służy złodziejom

Ślady na świeżym śniegu doprowadziły policjantów wprost do włamywacza, który okradł gospodarstwo.

Krótko cieszył się łupem złodziej, który włamał się do pewnego gospodarstwa na peryferiach Torunia (woj. kujawsko-pomorskie). Policjanci bez trudu go znaleźli, idąc po śladach na śniegu.

Sprawę opisuje na swojej stronie internetowej Komenda Miejska Policji w Toruniu. Nieznany sprawca wybił szybę i włamał się do zabudowań gospodarstwa przy ul. Olęderskiej. Skradł dwa silniki elektryczne, m.in. od mieszalnika pasz, dwa akumulatory od ciągników, oraz zdemontował część instalacji elektrycznej.

Poszkodowany właściciel oszacował straty na kilka tysięcy złotych. Policjantom wykrycie sprawcy zajęłoby pewnie wiele dni, gdyby nie fakt, że po wizycie złodzieja zostały na świeżej warstwie śnieżnego puchu wyraźne ślady obuwia. Ślady te doprowadziły funkcjonariuszy do altanki na terenie pobliskich ogródków działkowych.

Tam policjanci zastali 51-latka, a podeszwa jego butów pasowała idealnie do śladów na śniegu. Mężczyzna trafił do policyjnej celi i tego samego dnia usłyszał prokuratorskie zarzuty. Grozić mu teraz do 10 lat więzienia.