Zlikwidowana lichwiarska szajka

Wykorzystywali trudna sytuację ludzi i wyłudzali nieruchomości, w zamian za wysoko oprocentowane pożyczki.

Policjanci zatrzymali 13 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej, która naciągała ludzi na lichwiarskie pożyczki, a następnie wymuszała oddawanie ziemi, domów czy mieszkań.

W działaniach mających na celu rozbicie gangu zaangażowanych było ponad 100 funkcjonariuszy CBŚP, policji i KAS. „Z ustaleń śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Kielcach wynika, że członkowie grupy wyłudzali nieruchomości w zamian za wysoko oprocentowane pożyczki, które nie odzwierciedlały faktycznej wartości obiektów. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, podpisując pożyczkę traciły często dorobek życia. Do sprawy zatrzymano 13 osób.” – czytamy w komunikacie policji.

Według śledczych grupa mogła działać w latach 2008 - 2015. Członkowie grupy pożyczali pieniądze na wysoki procent i na krótkie terminy osobom, które znalazły się w kłopotach finansowych. Wysokość pożyczek wahała się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych, a czas na ich spłatę wynosił od kilku miesięcy do roku.

Zabezpieczeniem spłaty były należące do pożyczkobiorców nieruchomości. Umowy były tak skonstruowane, iż w razie braku terminowej spłaty pożyczkodawca przejmował nieruchomość, której wartość zwykle kilkukrotnie przekraczała wartość niespłacanej pożyczki. Dłużnicy nie mieli świadomości, iż w umowach zobowiązują się nie tylko do spłacenia pożyczki i procentu od niej, ale też do pokrycia słonych prowizji, które sięgały nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Według śledczych w aktach notarialnych wartość nieruchomości była z kolei zaniżana.

Akcję rozbicia gangu przeprowadzono na terenie woj. mazowieckiego, pomorskiego, małopolskiego i śląskiego. W jej efekcie zatrzymano 13 osób i przeszukano 17 obiektów. W trakcie działań zabezpieczono nośniki danych informatycznych, komputery oraz dokumentację, która jest teraz analizowana. Zabezpieczono także mienie należące do podejrzanych w postaci pieniędzy, biżuterii i samochodu.

Jak informuje policja, zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyzysku kontrahenta (lichwy), oszustw czy prania pieniędzy pochodzących z przestępstw. Na podstawie zebranego materiału dowodowego skierowano do sądu 8 wniosków o tymczasowe aresztowanie podejrzanych.