Zlikwidowano nielegalną wytwórnię krajanki tytoniowej

Policjanci zatrzymali kierowcę z ładunkiem tytoniu bez akcyzy i ujawnili nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych, w pewnym gospodarstwie w woj. świętokrzyskim.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zlikwidowali nielegalną wytwórnię wyrobów tytoniowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Zarekwirowano ponad 260 kilogramów krajanki tytoniu. Zabezpieczono też kilka krzaków marihuany. Dwie osoby zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty. Straty Skarbu Państwa sięgają prawie 220 tysięcy złotych.



Wczesnym rankiem w Skawinie (woj. małopolskie) patrol drogówki z komendy powiatowej w Krakowie zatrzymał do kontroli dostawczy samochód renault trafic. W ładowni samochodu znajdowało się 26 worków. Kierujący pojazdem 44-latek z powiatu staszowskiego twierdził, że przewozi w nich gruz. Po sprawdzeniu okazało się jednak, że znajduje się w nich prawie 260 kilogramów nielegalnej krajanki tytoniu.



W efekcie policjanci udali się do miejsca zamieszkania kierowcy i przeszukali posesję 44-latka. W garażu stróże prawa ujawnili nielegalną wytwórnię krajanki. Zabezpieczyli profesjonalną maszynę do rozdrabniania liści tytoniu oraz kolejne partie nielegalnych wyrobów. Według wstępnych wyliczeń śledczych, wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na czarny rynek naraziłoby Skarb Państwa na straty sięgające 220 tysięcy złotych.



W innym budynku, w niepodłączonej do prądu lodówce, policjanci natrafili na doniczki z roślinami konopi indyjskich. Ustalili, że należą one do 19-letniego syna zatrzymanego 44-latka. Łącznie zabezpieczono 263 kilogramy krajanki tytoniu i cztery krzaki marihuany.



„Ojciec i syn zostali zatrzymani i jeszcze tego samego dnia usłyszeli zarzuty. 44-latek przechowywania, przewożenia oraz pomagania w zbyciu i ukryciu nielegalnych wyrobów tytoniowych, oraz nieujawnienia właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania, przy czym ilość i okoliczności ujawnienia wyrobów świadczyła o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu. Kolejny zarzut, jaki usłyszał, dotyczył nielegalnego wytwarzania krajanki tytoniowej, w celu wprowadzenia jej do obrotu. 19-latek z kolei usłyszał zarzut uprawy marihuany. Za popełnione przestępstwa grozi im do 3 lat więzienia.” – donosi Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie.