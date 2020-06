Złodzieje grasują na plantacjach truskawek

Truskawki wskutek wiosennej suszy stały się owocem drogim i deficytowym. To sprawia, że znalazły się również na celowniku złodziei.

Jak poinformował regionalny portal Lublin112.pl, w słynącym z owocowych plantacji okolicach Puław prawdziwą plagą stały się kradzieże truskawek. To efekt wysokiej ceny truskawek na rynkach. Złodzieje zorientowali się, że kradzież owoców z pola to prosty i szybki sposób na wzbogacenie.

Okoliczni rolnicy donoszą o zorganizowanych grupach złodziei, które grasują na plantacjach. Rabusie przyjeżdżają nad ranem i ogałacają krzaczki z truskawek. Potem jadą szybko do miasta i stając przy targowiskach sprzedają łupy. Wystarczy, że podadzą cenę nieco niższą, niż na stoiskach. Na rynkach w miastach w województwie lubelskim za owoce te zapłacić trzeba 15 -16 zł/k.

Dotychczas na polach pod Puławami dochodziło do drobnych kradzieży, co kazało się domyślać, że stoja za nimi pojedynczy rabusie. Obecnie jednak pojawiają się już dobrze zorganizowane grupy , a wiec straty rolników rosną. Do takiej kradzieży na dużą skalę doszło np. na plantacji w Pachnowoli. Właściciel oszacował, że pola skradziono mu ponad sto kilogramów truskawek.

Puławskie truskawki zostały nawet wpisane na Listę Produktów Regionalnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.