Kutnowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież kaczek. Przyłapali ich w chwili przeładunku skrzynek z drobiem z samochodu ciężarowego na przyczepkę auta.

Policjanci podczas patrolowania miasta w nocy z 20 na 21 grudnia br., przy ulicy Wodnej zauważyli zaparkowany na poboczu nieoświetlony pojazd ciężarowy z naczepą, oraz samochód osobowy peugeot z przyczepką. Obok kręciło się dwóch mężczyzn, którzy na widok radiowozu zaczęli nerwowo się zachowywać. Funkcjonariuszy skontrolowali więc kierowców i samochody.

Okazało się, że naczepa ciężarówki wyładowana jest żywymi kaczkami, które jeden z mężczyzn miał dowieźć do ubojni w Kutnie. Na samochodowej przyczepce stały już tymczasem trzy skrzynki z kaczkami, zdjęte z tira, a kolejne dwie stały na jezdni gotowe do załadunku.

Wyszło na jaw, że kierowca ciężarówki umówił się ze znajomym, że część drobiu po drodze do ubojni zabiorą dla siebie, a później sprzedadzą i podzielą się łupem. Straty właściciela fermy drobiu oszacowano na 550 złotych.

Podejrzani to 28-letni mieszkaniec powiatu kutnowskiego i 26-letni mieszkaniec powiatu łęczyckiego. Obaj zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie. Sprawcy przyznali się do zarzucanych im czynów i usłyszeli zarzuty kradzieży. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.