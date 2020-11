Złodzieje nocą zebrali z pola kukurydzę

Nieznani sprawcy wykosili 11 hektarów kukurydzy i wywieźli ziarno. Jest nagroda za ich wskazanie.

O zuchwałej kradzieży, do której doszło w okolicy wsi Stubno w powiecie przemyskim, informuje na swoim portalu Życie Podkarpackie. Właściciel 11-hektarowego pola mieszka we wsi Jaksmaniec, w sąsiedniej gminie Przemyśl. Gdy kilka dni temu przyjechał do Stubna obejrzeć uprawę, aby zaplanować zbiór - ujrzał wykoszone pole.



Rolnik nie mógł uwierzyć, że padł ofiarą rabunku, bo do najbliższych zabudowań jest tam ledwie 500 metrów. Mieszkańcy wsi przyznali, że widzieli kombajn pracujący nocą na polu pokrzywdzonego, ale nie podejrzewali, że to złodzieje. Gdy zaś usłyszeli o kradzieży to „nabrali wody w usta”, w obawie przed ewentualną zemstą rabusiów.



Zdeterminowany gospodarz powiadomił więc policję i wyznaczył 10 tys. zł nagrody dla tego, kto pomoże w ujęciu złodziei. Poszkodowany uważa, że skradziono mu około 120 ton ziarna kukurydzy. Oszacował stratę na minimum 80 tys. zł.