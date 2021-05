Złowiono ponad stuletniego jesiotra

Z rzeki Detroit River koło Detroit w stanie Michigan, wyłowiono jesiotra- rekordzistę. Ponad dwumetrowa sztuka ważyła pod 100 kg.

O zdarzeniu na swoim fejbukowym profilu poinformowało Biuro Ochrony Ryb i Przyrody Alpena. Rekordowego jesiotra złowiono na obszarze chronionym.

Imponująca ryba to samica, która ważyła ponad 108 kg, a mierzyła 2,1metra długości. Eksperci biorąc pod uwagę rozmiary ryby stwierdzili, że pływała one w rzece już od ponad 100 lat! Samce jesiotra żyją zwykle do 55 lat, a samice osiągają wiek 70-100 lat. Ryba bije więc rekordy również w zakresie długowieczności.



Wiekowa ryba po zważeniu i zmierzeniu została wypuszczona z powrotem do rzeki. Jesiotry są bowiem w USA zaliczane do gatunków zagrożonych wyginięciem. Tylko na niektórych akwenach wędkarze mogą dostać pozwolenia na odłowienie jesiotra. W przypadku Detroit River złowione sztuki muszą wrócić do wody.