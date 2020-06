Zmarł Andrzej Prochoń, jeden z przywódców Samoobrony

Dziś nad ranem zmarł Andrzej Prochoń, rolniczy trybun z województwa łódzkiego i jeden z przywódców Samoobrony.

W nocy z wtorku na środę po długiej walce z chorobą zmarł Andrzej Prochoń, wieloletni członek, szef struktur wojewódzkich i były przewodniczący Samoobrony, organizator wielu rolniczych protestów i obrońca rolniczych interesów. Miał 63 lata.

Andrzej Prochoń był wieloletnim przyjacielem Andrzeja Leppera, współorganizatorem rolniczych blokad i protestów Samoobrony. Przewodniczył zarządowi związku w woj. łódzkim, a po śmierci przywódcy w latach 2012-2013 stanął na czele Samoobrony.

Czynnie włączał się również w działalność lokalnego samorządu - jako radny, wójt gminy Grabica, czy sołtys rodzinnej wsi Kafar. W ostatnich latach zaangażowany w tworzenie i działalność Związku Rolników, Przedsiębiorców i Konsumentów. Do końca wspierał rolników i mieszkańców wsi - organizując protesty w obronie wiejskich szkół przy okazji ostatniej reformy edukacji, organizując blokady, by pozbyć się tirów uniemożliwiających ludziom normalną pracę i życie we wsiach pod Piotrkowem Trybunalskim, włączając się w akcje protestacyjne przeciw zalewowi polskiego rynku przez zagraniczną żywność, czy niskim cenom skupu polskich tuczników.

Przez całe życie łączył życie i pracę w gospodarstwie z pracą społeczną. Był prawdziwym, do bólu szczerym trybunem chłopskim, który w walce o słuszne sprawy nie uznawał połowicznych kompromisów.

Pogrzeb Andrzeja Prochonia ma się odbyć w sobotę 20 czerwca 2020 r. Ostatnie pożegnanie rozpocznie się o godz. 10. mszą św. w kościele pw. św. St. Kostki i NMP Matki Kościoła, w Karlinie (woj. łódzkie, gmina Moszczenica).