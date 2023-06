Poziom wielkiego finału stał na niezwykle wysokim poziomie. Do walki o miano zwycięzców tegorocznej edycji turnieju BASF PROCAM CUP stanęło 8 zespołów z całej Polski.

– Drużyny przyjechały do Kołobrzegu dzień przed wielkim finałem. Zależało nam, by uczestniczki i uczestnicy turnieju poczuli się niczym profesjonalne drużyny piłkarskie. Dodatkowym, ważnym aspektem wyboru Kołobrzegu na miejsce rozgrywania finału był piękny obiekt sportowy, ale także położenie geograficzne. W sobotę drużyny odpoczywały nad Morzem Bałtyckim, by w niedzielę zmierzyć się z zespołami z całej Polski – powiedział Artur Juszczyński, dyrektor sprzedaży w firmie BASF Polska, pomysłodawca wydarzenia.