Żołnierze zbudowali powodzianom most

W ciągu jedynie dwóch dni żołnierze zbudowali tymczasowy most mieszkańcom odciętej od świata przez powódź wsi Hadle Szklarskie na Podkarpaciu.

Wskutek przejścia wielkiej wody w powiecie przeworskim zniszczony został dotychczasowy most we wsi Hadle Szklarskie i mieszkańcy zostali odcięci od świata. Budowa tymczasowego mostu na rzece Mleczce zajęła żołnierzom 3. Batalionu Inżynieryjnego z Niska tylko dwa dni.



Most w wersji DMS 65 ma zostać na miejscu do czasu odbudowy tego zerwanego przez powódź. Przy okazji żołnierze odtworzyli rozmytą drogę do wsi. Prace przebiegały do dowództwem podpułkownika Radosława Podolskiego. Po pomyślnych próbach obciążeniowych, w minioną niedzielę przeprawę udostępniono mieszkańcom.

W otwarciu uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Jak możemy przeczytać na stronie 3. Batalionu Inżynieryjnego, żołnierze cieszą się, że mogli pomóc lokalnej społeczności, a zarazem sprawdzić i zaprezentować swoje umiejętności oraz poziom wyszkolenia.