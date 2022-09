Ranne zwierzę męczyło się od wielu dni. Nie dało się go już uratować.

Policja szuka sprawcy, który postrzelił samicę żubra na terenie nadleśnictwa Różańsko, w woj. zachodniopomorskim. Ranna krowa była w tak złym stanie, że trzeba było ją uśpić - donosi Polsat News.

Ledwo kuśtykające zwierzę wypatrzył leśniczy i wezwał na pomoc pracowników "Dzikiej Zagrody" - ośrodka dla dzikich zwierząt prowadzonego przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze. To właśnie wolontariusze tej organizacji poinformowali o zdarzeniu w mediach społecznościowych.

Krowę udało się odnaleźć. Zwierzę nie mogło ani chodzić, ani jeść, ani nawet się położyć. Jak ocenił weterynarz, żubrzyca była skrajnie wycieńczona i bardzo cierpiała. Z tego powodu zdecydowano, by ją uśpić.

Oględziny zwłok przyniosły odpowiedź, co było powodem bólu zwierzęcia. Samica miał przestrzeloną nogę. Jak ujawniła wykonana sekcja zwłok, zwierzę zostało postrzelone z broni myśliwskiej. Odzyskano pocisk, który przeszedł jeszcze przez bok i utknął w szyi zwierzęcia.

Zdaniem lekarza, krowa mogła się męczyć nawet przez 10 dni. Policja szuka teraz sprawcy, który strzelił do żubra. "Dzika Zagroda" zaapelowała o ściganie kłusowników przypomina, że to kolejne chronione zwierzę, które padło z ich rąk w ostatnich miesiącach. Wiosną w okolicach znaleziono zabitego rysia, a jesienią ub.r. innego żubra.



"Przeraża nas skala kłusownictwa, z którym przychodzi nam się ostatnio mierzyć. Dziś nie zapytamy już: Ludzie co z Wami!?, dziś domagamy się znalezienia i ukarania sprawcy, a raczej sprawców wszystkich trzech postrzałów zwierząt, które są pod ochroną" - piszą przyrodnicy na fejsbukowym profilu.