Zwały folii rolniczej zablokowały leśną drogę

Bele starej folii do przykrywania upraw zatarasowały jedną z leśnych dróg pożarowych w Nadleśnictwie Złoczew w woj. łódzkim.

Policja szuka sprawców, którzy na dukcie w leśnictwie Potok, niedaleko wsi Grójec Wielki w gminie Złoczew, porzucili duże ilości zużytej folii rolniczej. Jak relacjonują leśnicy, bele zwiniętej folii zrzucono w nocy z 30 na 31 października, prawdopodobnie wprost z przyczep ciężarówek na drogę pożarową. W okolicy widziano dwa tiry.

"Z roku na rok wzrasta kwota, którą Lasy Państwowe przeznaczają na wywóz śmieci oraz ilość sprzątanych śmieci. W ubiegłym roku LP przeznaczyły niemal 20 mln zł, a z leśnych ostępów wywieziono ok. 108 tys. m3. Według danych z 2019 r. tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi zebrano około 5 tys. m3 śmieci. To jakby rozładować w jednym miejscu 125 wagonów kolejowych (o pojemności 40 m3)! W naszej Dyrekcji w zeszłym roku przeznaczonych na ten cel zostało ok. 1,5 mln złotych." - czytamy na stronie Nadleśnictwa Złoczew.