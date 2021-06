Zwierzęta, nowoczesny sprzęt i różnorodne rośliny – targi w Sielinku

Nagrody dla najlepszych zwierząt hodowlanych, nowoczesny sprzęt rolniczy, ponad 300 odmian roślin uprawnych oraz możliwość poznania najnowszych trendów i innowacji w rolnictwie, to wszystko czekało na odwiedzających targi rolnicze w Sielinku, które zostały organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Targi w Sielinku co roku przyciągały wielu odwiedzających oraz skupiały na sobie dużą uwagę. Dla nas, organizatorów, to zawsze wielka radość. Chociaż w tym roku liczba widzów jest trochę ograniczona z uwagi na pandemię koronawirusa, to mamy nadzieję, że na kolejnych targach będzie mogło być jeszcze więcej osób – mówiła na otwarciu targów Wiesława Nowak, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Tegoroczne targi były pierwszą od wielu miesięcy imprezą, którą Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizował w formie stacjonarnej, a nie wirtualnej.

Na osoby, które odwiedziły Sielinko czekały rozmaite zwierzęta hodowlane, poletka demonstracyjne z wieloma odmianami roślin, nowoczesny sprzęt rolniczy oraz różnorodne przysmaki.

Podczas targów zostały przyznane nagrody dla najlepszych okazów zwierząt oraz wybrany został superczempion wystawy. Tytuł ten przypadł Bosemu, niespełna dwuletniemu buhajowi rasy Limousine należącemu do Zbigniewa Kołoszyca.

– Już po narodzinach Bosego wiedzieliśmy, że to będzie wyjątkowe zwierzę – mówił po odebraniu nagrody Zbigniew Kołoszyc. Wcześniej odwiedzający mogli zaś posłuchać, jakimi kryteriami kierują się sędziowie przy ocenianiu zwierząt.

Oprócz tego każdy chętny mógł zdobyć interesującego go informacje na stoiskach instytucji takich jak: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego czy Centrum Doradztwa Rolniczego.

Wielkopolskie Targi Rolnicze, Regionalna Wystawa Bydła Mięsnego oraz Dni Pola Sielinko 2021 były objęte patronatem wojewody wielkopolskiego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

– Bardzo cieszę się, że możliwa była organizacja targów w formie stacjonarnej. W poprzednich latach to właśnie możliwość bezpośredniego spotkania i porozmawiania była najważniejszym elementem targów. Mamy nadzieję, że to wydarzenie pozwoli na powrót do normalności. Taka impreza daje wiele możliwości – mówiła Anna Gembicka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która uczestniczyła w oficjalnym otwarciu targów.

Z kolei Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, podkreślał jak ważną gałęzią gospodarki w województwie wielkopolskim jest rolnictwo oraz jak istotna jest działalność WODR w doradztwie i rozwoju rolnictwa.