Zwłoki leżały na polu pod ciągnikiem

Przypadkowy przechodzień zauważył na polu ciągnik rolniczy z włączonym silnikiem. Pod nim leżało ciało człowieka.

O tragicznym zdarzeniu informuje portal gostyń24.pl. Miało ono miejsce we wsi Gaj, w gminie Gostyń w województwie wielkopolskim. Przypadkowy mieszkaniec zwrócił uwagę, że na polu dłuższy czas stoi w jednym miejscu ciągnik z pracującym silnikiem. Poszedł więc sprawdzić co się dzieje.

Na miejscu znalazł martwego człowieka, przygniecionego przez traktor.Okazało się, że są to zwłoki 62-letniego rolnika, do którego należało pole i ciągnik. Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas pracy. Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna usiłował samodzielnie doczepić do traktora przyczepę. Włączył więc wsteczny bieg i wyskoczył z kabiny, by zapiąć ja do pojazdu. Niestety, wpadł przy tym pod koła ciągnika i zmarł na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń.

Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, celem wykonania sekcji zwłok.