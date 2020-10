Życzenia pługiem na polu wypisane

Oryginalny prezent na urodziny zafundował ukochanej żonie pewien rolnik z woj. lubuskiego.

Okazuje się, że na romantyczne gesty każde miejsce jest dobre, także świeżo zaorane pole. Udowodnił to rolnik-youtuber spod Gorzowa Wielkopolskiego Marcin Husiatyński, który dał swojej żonie na urodziny nietypowy prezent, widoczny jedynie ze sporej wysokości.

Kochający mąż wyorał z tej okazji pługiem na polu we wsi Marwice ogromny napis - imię swej żony Anety, a wyczyn tej uwiecznił na filmie za pomocą drona. "Witaj moja Anetko. Dzisiaj są twoje urodziny. Bardzo cię kocham, nie mogłem znaleźć prezentu dla ciebie, więc wybrałem to, co zaraz zobaczysz. Mam nadzieję, że nie zwolnią mnie za to z roboty, ale nawet jeśli, to było warto. Kocham cię" - mówi w nagraniu Marcin Husiatyński.

Nagranie obejrzało w sieci ponad 50 tysięcy internautów, gratulując rolnikowi pomysłowości. Odzew był tak szeroki i pozytywny, że sprawą zainteresowały się nawet ogólnopolskie stacje telewizyjne.