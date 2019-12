Życzenia świąteczne i noworoczne od Ministra Rolnictwa

Podczas jednego ze spotkań poprosiliśmy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o życzenia świąteczne i noworoczne dla rolników. My oczywiście do nich dołączamy się, życząc Wam spokojnych świąt w gronie najbliższych i energii do pracy. By to, co robicie przynosiło Wam godny zarobek i satysfakcję, a także szacunek innych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.