Polsko-ukraiński holding zbożowy. Dlaczego nie powstał?

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, fot. farmer.pl

W kwietniu 2022 roku premierzy Polski i Ukrainy podpisali memorandum, które przewidywało utworzenie wspólnej spółki kolejowej do transportu towarów. Spółka do tej pory nie została powołana. Dlaczego? Na to pytanie odpowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Premier Mateusz Morawiecki i premier Ukrainy Denys Szmyhal pod koniec kwietnia 2022 podpisali dokument o współpracy przy eksporcie i imporcie ukraińskich towarów. Przewidywał on utworzenie wspólnej spółki kolejowej, która będzie obsługiwała połączenia z rynkami zachodnimi. Czytaj więcej Minister Telus obiecuje wyższe dopłaty do zbóż. Ile można dostać? Obsługa połączeń kolejowych z rynkami zachodnimi miała się odbywać przez polsko - ukraińską spółkę To memorandum przez panów premierów, pana premiera Morawieckiego, pana premiera Szmyhala zostało podpisane w Krakowie, zaproponowaliśmy swoje rozwiązania, na jakich zasadach ta spółka przewoziłaby wszystkie produkty z Ukrainy. Zaproponowaliśmy stronie ukraińskiej, ażeby zmieniła swoje prawo, ustawę, która zakazuje Ukrzaliznycy operacji spedytorskich - precyzował Andrzej Adamczyk, minister infastruktury. Czytaj więcej Dopłaty do zbóż. Rolnik rolnikowi może sprzedać zboże. Dłuższe terminy Spółka, której nie ma Od czasu podpisania dokumentów minął ponad rok, a spółki jak nie było, tak nie ma. Problemy organizacyjne, nie po naszej stronie, spowodowały, że ten projekt nie został zwieńczony podpisaniem umowy spółki -dodał Adamczyk. - Na Ukrainie jest tak, że koleje ukraińskie mogą tylko przewozić towary, produkty, nie wolno im się zajmować spedycją. Spedycja to jest coś, na czym się zarabia. Zaproponowaliśmy, aby ta spółka, powołana u nas w oparciu o PKP LHS, w Ukrainie w oparciu o Ukrzaliznycię, miała to prawo i przywilej, tą możliwość, aby organizować spedycję - wyjaśnił. Szef resortu infrastruktury tłumaczył, że do dzisiaj trwa między stronami korespondencja w tej sprawie, a sam temat nie umarł. łatwy Jednak jego finalizacja nie jest procesem łatwym. Moglibyśmy wyjaśnić w szczegółach czas oczekiwania na odpowiedzi, ale nie o to chodzi, żeby się przerzucać. Problemy organizacyjne, nie po naszej stronie, spowodowały, że ten projekt nie został zwieńczony podpisaniem umowy spółki - podkreślił Andrzej Adamczyk. - Strona ukraińska wskazała jako partnera do tej spółki, jedną z małych spółek ukraińskich zajmujących się spedycją. Mamy nadzieje, że jeszcze uda się przekonać stronę ukraińską do tego, aby to wspólne przedsięwzięcie, na zasadach jak wskazujemy, mogło się zająć transportem towarów - dodał. Jednocześnie minister infrastruktury zaznaczył, że brak spółki wcale nie oznacza, że towary nie mogły być transportowane. Czytaj więcej Umowa zbożowa przedłużona o dwa miesiące

