Dziś na granicy kolejne rozmowy przedstawicieli polskich i ukraińskich władz oraz protestujących polskich przewoźników w sprawie odblokowania drogowych przejść granicznych.

Dziś zaplanowano kolejne negocjacje w sprawie odblokowania polsko-ukraińskich przejść granicznych, na których protestują polscy przewoźnicy. Na spotkanie z protestującymi mają się stawić przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Odbudowy, Ambasady Ukrainy w Polsce, polskiego Ministerstwa Infrastruktury i Dyrekcji Mobilności Komisji Europejskiej. Jak informują media sytuacją jest napięta, tak z powodu działań odwetowych po stronie ukraińskiej, jak i działań polskiej policji, która jest oskarżana przez naszych przewoźników o sabotowanie protestu.

Polacy wyrzucani z ukraińskiej e-kolejki

Po rozpoczęciu blokad w Dorohusku, Hrebennem i Korczowej 6 listopada br., Ukraińcy "uwięzili" po swojej stronie pół tysiąca polskich tirów. Usunęli bowiem wspomniane transporty z elektronicznej kolejki ciężarówek oczekujących na przekroczenie granicy. Ukraiński operator systemu twierdził, że wykreślił te pojazdy, ponieważ nie znajdowały się one na terytorium Ukrainy, ale to nie było prawdą - podaje serwis logistyka.rp.pl. To dla polskich kierowców oznaczało wydłużenie oczekiwania na wyjazd z Ukrainy o kolejne 10 dni. Tymczasem jeżeli ciężarówka nie opuści Ukrainy w ciągu 20 dni, przewoźnik musi zapłacić mandat w wysokości 5 tys. euro. Poza tym ukraińscy kierowcy urządzili sobie protest po polskiej stronie na drodze z Lublina do Chełma.

Policyjny "sabotaż" w Korczowej

Oliwy do ognia dolały również niezrozumiałe działania polskiej policji na przejściu w Korczowej na Podkarpaciu. Polscy policjanci zaczęli bowiem w sobotę przeprowadzać konwoje - liczące po 25 ukraińskich tirów - przejazdem dla samochodów osobowych do autostrady A4. W ten sposób ewidentnie sabotowały protest polskich transportowców, czyniąc go bezsensownym - czytamy na portalu RMF24. Policja tłumaczyła się, że wykonywała polecenie władz. Jak się okazało, decyzję o konwojowaniu ukraińskich transportów drogą z zakazem wjazdu dla pojazdów ciężarowych podjął sztab kryzysowy przy wojewodzie podkarpackim.

Obietnice Ukrainy

Dzisiejsze negocjacje to już kolejna tura rozmów, dotycząca odblokowania przejść. Poprzednie rozmowy w miniony czwartek nie przyniosły kompromisu. Strona ukraińska zadeklarowała już jednak możliwość spełnienia niektórych postulatów polskich przewoźników. Chodzi o wyznaczenie i uruchomienie osobnych pasów ruchu dla pustych ciężarówek na punkcie kontrolnym Jagodzin – Dorogusk oraz Dołhobyczów – Uhrynów, a także poprawę funkcjonalności elektronicznego systemu eQueue.

Postulaty protestujących

Lista postulatów polskich przewoźników jest jednak dużo dłuższa. Protestujący domagają się bowiem jeszcze:

-przywrócenie systemu zezwoleń dla ukraińskich przewoźników na przekraczanie granicy z Polską

- zaostrzenia zasad przewozu w ramach EKMT dla przewoźników zagranicznych,

- zakazania przewoźnikom ukraińskim rejestrowania firm w Polsce i weryfikacji firm zarejestrowanych już w Polsce,

- osobnej kolejki w E-kolejce dla samochodów z unijnymi tablicami rejestracyjnymi,

- uzyskania zdalnego dostępu do ukraińskiego systemu „Shlyah”.