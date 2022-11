Wskutek donosów pisanych przez mieszkanki sąsiedniej posesji, rodzinne gospodarstwo na Dolnym Śląsku ciągu 4 lat kontrolowano już ponad stukrotnie.

Mowa o dwupokoleniowej rodzinie Paździorów, która prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Czadrów, w gminie Kamienna Góra na Dolnym Śląsku. Rolnicy od 4 lat są nękani przez wszelkie możliwe inspekcje i urzędy, bo mieszkankom sąsiedniej posesji przeszkadza zapach bydła. O dramatycznej sytuacji rodziny hodowców opowiadał ostatni reportaż wyemitowany w programie „Państwo w Państwie” na antenie Polsatu.

Jak można było zobaczyć i usłyszeć, Paździochowie nie zrobili nic szczególnego, by zasłużyć sobie na aż taką niechęć i zapalczywość sąsiadek. Prowadzą zwyczajne gospodarstwo, w którym hodują niewielkie stado krów. Nikomu więcej we wsi ich zwierzęta nie przeszkadzają. Wszyscy rozumieją, że na wsi produkuje się żywność i hoduje zwierzęta. A tam, gdzie są zwierzęta – są i zapachy, ale to zwyczajne uroki życia na wsi.

Dla mieszkających w sąsiedztwie matki i córki te oczywiste prawdy nie są jednak do przyjęcia. Kobiety razem i z osobna od 4 lat piszą tydzień w tydzień kolejne zawiadomienia i donosy do wszelkich możliwych urzędów, inspekcji i instytucji, by poskarżyć się na fetor z gospodarstwa za płotem.

W wyniku owych donosów gospodarstwo państwa Paździorów w ciągu minionych 4 lat ponad sto razy kontrolowali urzędnicy z niemal 20 instytucji. Żadna z przeprowadzonych dotąd w gospodarstwie kontroli nie wykazała jednak żadnych zaniedbań ani nieprawidłowości. A u Paździorów bywają nie tylko inspektorzy ochrony środowiska i Sanepidu różnego szczebla, ale również inspektorzy nadzoru budowlanego, pracownicy ARiMR, urzędnicy z Gminy, strażacy, policjanci.

Rolnicy są już psychicznie wyczerpani ciągłymi wizytami inspektorów i ciągłym pisaniem wyjaśnień. W tych okolicznościach trudno jest im normalnie zajmować się normalną pracą. Syn gospodarzy trafił już raz do szpitala ze stanem przedzawałowym.

Wójt Gminy Kamienna Góra przyznaje przed kamerą, że donosy od dwóch mieszkanek paraliżują pracę urzędu. Władze muszą jednak odpowiadać na skargi lub przekazywać je do innych organów i instytucji. Inne inspekcje i urzędy są w podobnej sytuacji – na pisma sąsiadek muszą reagować zgodnie z procedurami.

Sprawa znalazła się również w prokuraturze. Póki co jednak, prokurator ma nadzieję na ugodowe zakończenie tego konfliktu. Rolnicy jednak takich nadziei nie mają…