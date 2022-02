Popyt na rosyjską ropę się załamał. Gaz trzyma się mocno

Czwartkowy atak Rosji na Ukrainę natychmiast znalazł odzwierciedlenie w cenach produkowanych w Rosji surowców. O ile rosyjski gaz broni się w wojennym kryzysie, to potężne cięgi zebrała sprzedawana przez Rosjan ropa naftowa.

Unia jest kluczowym rynkiem dla rosyjskiej ropy naftowej. Popyt na ładunki rosyjskiej ropy w niektórych portach praktycznie nie istnieje. Na razie jednak nie wiadomo, jak długo się ta sytuacja utrzyma.

Przy rosnącej światowej gospodarce Moskwa swoją ropę sprzeda gdzie indziej, choć być może po niższych cenach.

Wstrzymanie się od zakupów gazu z Rosji mogłoby Moskwę zaboleć najbardziej. Problem w tym, że mocno ucierpiałaby i Unia Europejska.

Ropa i gaz to filary rosyjskiej gospodarki. Eksport tych dwóch surowców odpowiada za ponad 50 proc. wpływów budżetowych. Po agresji na Ukrainę stan budżetu naszego wschodniego sąsiada z pewnością ucierpi. W większym stopniu będzie za to odpowiadała ropa naftowa niż gaz ziemny.

Rosyjska ropa na cenzurowanym

Od dłuższego czasu popyt na ropę rósł, co przy jednoczesnych problemach z podażą windowało ceny tego surowca. Cena baryłki (159 litrów) Brenta przekroczyła sto dolarów. Więcej w ostatnich miesiącach trzeba było płacić za wszystkie gatunki surowca.

Jednak już wczoraj widoczna była zmiana. Co prawda drożały wszystkie gatunki ropy, ale najwolniej ropa Urals (pod tą nazwą sprzedawana jest mieszanka rosyjskiej ropy). Doprowadziło to do wzrostu tzw. dyferencjału – czyli różnicy pomiędzy ceną ropy rosyjskiej a typu Brent. Obecnie wynosi on 7,30 dol. To najwięcej od 18 lat. Po raz ostatni aż tak dużą różnicę odnotowano w listopadzie 2004 rok.

Warto zaznaczyć, że powód różnicy w cenie tej samej ilości rosyjskiej i np. amerykańskiej ropy wynika z niższej jakości rosyjskiego surowca. Rosyjskie złoża są bowiem silnie zasiarczone, a przerób takiego surowca jest kosztowniejszy i nie wszędzie możliwy bez inwestycji w rafinerie.

Co oznacza dla rosyjskich firm naftowych pogłębiający się dyferencjał? Po pierwsze mniejsze przychody. Rosyjskie koncerny na sprzedanej ropie zarabiają mniej niż konkurenci już tylko z tytułu gorszej jakości surowca. Teraz dochodzi mniejsza partycypacja we wzrostach cen ropy na światowych giełdach. Jednak, jak zauważają analitycy, to tylko część problemów. Ze względu na nakładane na Rosję sankcję surowiec z tego kraju cieszy się po prostu mniejszym zainteresowaniem.

