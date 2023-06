Zobacz galerię

Spłonął budynek gospodarczy, w którym znajdowały się maszyny i sprzęt rolniczy, oraz składowano słomę. Straty oszacowano na ponad pół miliona złotych.

Pożar w gospodarstwie w miejscowości Koźlątków, w gminie Lisków, w powiecie kaliskim w Wielkopolsce wybuchł 26 czerwca po godzinie 13. Ogień błyskawicznie ogarnął magazyn, w którym magazynowano słomę i rozprzestrzenił na drugą część, gdzie stały maszyny rolnicze. Płomienie zagrażały silosowi przy budynku oraz tunelom foliowym z uprawami warzyw w sąsiedztwie - relacjonuje Komenda Miejsca PSP w Kaliszu.

W akcji 15 zastępów strażaków

Do akcji gaśniczej przybyło na miejsce aż 15 zastępów strażaków z PSP Kalisz oraz OSP z OSP Lisków, OSP Żychów, OSP Strzałów, OSP Zakrzyn, OSP Koźminek. Z Kalisza ściągnięto cysternę z wodą, z OSP Kalisz-Sulisławice podnośnik hydrauliczny, a z komendy PSP w Ostrowie Wlkp. sprzęt do ochrony dróg oddechowych dla strażaków.

10 godzin walczyli z żywiołem

"Działania zastępów polegały na podaniu prądów wody w natarciu do wnętrza z trzech stron budynku oraz prowadzono obronę pobliskich tuneli foliowych przy pomocy kurtyn wodnych. Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do oddymiania oraz wywożenia balotów wykorzystując do tego ciągnik rolniczy i ładowarkę teleskopową. Po ugaszeniu pożaru sprawdzono budynek przy pomocy kamery termowizyjnej." - relacjonuje przebieg akcji KM PSP w Kaliszu.

Duże straty rolników

W działaniach, które trwały 10 godzin brało udział 65 strażaków. Mimo ich wysiłków, straty gospodarzy i tak są wielkie. Jak podaje portal Życie Kalisza, wstępnie straty oszacowano na 500 tys. zł, natomiast uratowano mienie o wartości 600 tys. zł.