Siedem zastępów strażaków gasiło pożar magazynu z ziarnem w Pińczowie. Zapaliły się toksyczne środki do zwalczania szkodników.

Strażaków wezwano do pożaru magazynu, w którym składowano ziarno. Do akcji gaśniczej zadysponowano 4 zastępy strażaków z zawodowych z komendy PSP w Pińczowie, oraz 3 zastępy druhów z okolicznych jednostek OSP.

Jak okazało się na miejscu, w magazynie płaskim składowano nasiona rzepaku warte ponad 2 mln złotych. Nie paliło się jednak ziarno, a fosforek glinu – środek używany do zwalczania szkodników. Jest to tzw. fumigant, czyli dość toksyczny związek używany do zadymiania pomieszczeń, w celu wytrucia szkodników. Pracownicy mieli prawdopodobnie wykonać taki zabieg, bo doszło do zapłonu pojemników ze wspomnianym środkiem.

Trzygodzinna akcja strażaków

Strażacy musieli pracować w kombinezonach chemicznych i aparatach do ochrony dróg oddechowych. Po podaniu kilku prądów proszku gaśniczego pożar udało się zdusić i pojemniki wyniesiono na zewnątrz, gdzie dogaszono je wapnem.

Halę przewietrzono oraz wykonano pomiary na obecność substancji niebezpiecznych przy użyciu detektorów wielogazowych. Wynik pomiarów był negatywny. Następnie przy użyciu kamer termowizyjnych sprawdzono pryzmę rzepaku pod kątem występowania ukrytych zarzewi ognia, których nie ujawniono – relacjonuje KP PSP w Pińczowie.

Dzięki sprawnej akcji uratowano 650 ton rzepaku o aktualnej wartości rynkowej ponad 2 milionów złotych – informuje pińczowska komenda PSP. Działania strażaków trwały 3 godziny.